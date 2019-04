Xuất khẩu xe ô tô quý I tăng 2,7%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu của Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS), kim ngạch xuất khẩu xe ô tô trong quý I năm nay đạt 9,3 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Các đối tác xuất khẩu chính của Hàn Quốc lần lượt là Mỹ, Nga, Canada và Úc. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ và Nga tăng mạnh, lần lượt là 13,8% và 13%. Đặc biệt, Nga nổi lên là đối tác nhập khẩu lớn của Hàn Quốc, duy trì xu thế tăng trong 11 quý liên tiếp, chủ yếu tập trung vào các dòng xe cỡ lớn và cỡ trung.Xuất khẩu xe ô tô thân thiện với môi trường cũng đạt 1,26 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 13,6%.Ngược lại, nhập khẩu xe ô tô của Hàn Quốc chỉ đạt 2,4 tỷ USD, giảm 20,1%. Nhập khẩu từ Anh và Mỹ tăng, trong khi nhập khẩu từ Đức và Ý giảm.Cơ quan hải quan Hàn Quốc giải thích xe ô tô nhập khẩu cỡ trung và cỡ lớn đã giảm lần lượt 33,1% và 21,5% so với cùng kì năm ngoái. Về số lượng, tổng số xe xuất khẩu là 590.000 chiếc, tổng số xe nhập khẩu là 65.000 chiếc, giảm lần lượt 0,1% và 19,3%. Kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 15.653 USD, tăng 2,7%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 37.070 USD, giảm 1%.