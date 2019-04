Nhật Bản không tham gia phần một tập trận chung trên biển do Hàn Quốc chủ quản

Photo : YONHAP News

Nhật Bản đã quyết định không tham gia phần một của cuộc tập trận chung trên biển giữa các quốc gia Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương do hải quân Hàn Quốc chủ quản, diễn ra từ ngày 29/4 tới ngày 2/5 tại vùng biển phía trước thành phố Busan.Phần một có sự tham gia của 10 tàu chiến đến từ 8 nước. Đây là cuộc diễn tập lần thứ hai, kể từ sau cuộc tập trận đầu tiên cách đây ba năm, với sự tham gia của 18 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó gồm 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và một số nước châu Á-Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Nhật Bản.Cuộc tập trận này được chia làm hai phần, phần một do Hàn Quốc và phần hai do hải quân Singapore chủ quản. Nhật Bản tham gia phần hai của cuộc tập trận, nhưng không tham gia phần một. Mặc dù cả hai nước Hàn-Nhật đều không công bố lý do, nhưng có thể thấy đó là do mâu thuẫn trong quan hệ song phương.Phần hai của cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 9/5, với nội dung diễn tập kiểm tra tàu thuyền bị nghi ngờ chở hàng hóa bị cấm trong giao dịch quốc tế. Việc Nhật Bản tham gia phần hai được phân tích là nhằm truyền đi thông điệp về việc gây sức ép cấm vận với Bắc Triều Tiên.Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết ngoài Nhật Bản, một số nước khác như Úc, Việt Nam cũng bỏ qua phần một, chỉ tham gia phần hai, nên không cần thiết phân tích quá đà về sự vắng mặt của Tokyo trong phần một. Tuy nhiên, rõ ràng sự giao lưu quân sự giữa hai nước khó thực hiện trong bối cảnh mâu thuẫn hiện nay.Trong khi đó, dư luận đang hết sức quan tâm liệu hai nước có thể thảo luận về việc khôi phục hợp tác, giao lưu quốc phòng tại Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật (DTT) sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 hay không.