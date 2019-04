Số ca sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với năm 2018

Photo : YONHAP News

Do lượng người trong nước đi du lịch nước ngoài liên tục tăng, số bệnh nhân bị mắc bệnh sốt xuất huyết, một căn bệnh hay gặp ở các nước Đông Nam Á, đang có xu hướng tăng mạnh.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) hôm thứ Hai (29/4) cho biết đã ghi nhận 61 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong nước kể từ đầu năm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả các bệnh nhân đều nhiễm bệnh khi ở nước ngoài, không có trường hợp nào tự phát bệnh trong nước.Sốt xuất huyết là một loại bệnh truyền nhiễm do muỗi gây ra, với các triệu chứng như sốt, đau đầu, ớn lạnh, nhức mỏi toàn thân. Thông thường, thời gian ủ bệnh là từ 3 ngày tới 14 ngày.Cơ quan quản lý dịch bệnh khuyến cáo người dân sử dụng màn, thuốc xua muỗi để tránh bị muỗi đốt. Nếu di chuyển tới nơi có nhiều cây cối rậm rạp thì mặc quần áo dài tay, tránh để hở da.Sốt xuất huyết được Tổ chức y tế thế giới (WHO) xếp vào một trong 10 mối nguy hiểm lớn tới sức khoẻ thế giới năm 2019. Gần đây, bệnh có xu hướng lây lan mạnh ở các quốc gia Đông Nam Á. Trong năm nay, ở Philippines đã ghi nhận hơn 55.000 ca mắc bệnh, trong đó có 227 người chết, Việt Nam có 48.000 ca và Malaysia là 38.000 ca.