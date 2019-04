Mở cửa trở lại làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc sẽ được mở cửa trở lại cho dân thường từ ngày 1/5.Chính phủ Hàn Quốc hôm 29/4 công bố sẽ mở cửa trở lại chuyến đi thực địa tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm khu vực miền Nam trước, nhân kỷ niệm một năm Tuyên bố chung liên Triều (27/4/2018).Năm ngoái, do hai miền Nam-Bắc tiến hành phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nên các chuyến đi thực địa tới làng đình chiến bị tạm dừng vì lý do an toàn.Được mở cửa trở lại sau 7 tháng, lần này, người dân có thể tới thăm quan các địa điểm chính từng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 năm ngoái, như cầu đi bộ, nơi Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un cùng đi dạo và trò chuyện, hay địa điểm lãnh đạo hai nước trồng cây lưu niệm.Ngoài ra, Chính phủ quyết định mở cửa trạm gác nơi binh sĩ hai miền Nam-Bắc sẽ cùng canh gác trong tương lai, để người dân cảm nhận rõ ràng rằng khu vực này đã được "phi vũ trang".Ban đầu, hai miền Nam-Bắc lập kế hoạch cho phép khách thăm quan có thể tự do ra vào JSA sau khi tiến hành các bước đi phi vũ trang. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được thông qua trong cuộc họp ba bên giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Để thúc đẩy quá trình thảo luận, Chính phủ Hàn Quốc quyết định mở cửa thăm quan trở lại làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam trước, sau đó sẽ nỗ lực để mở rộng sang khu vực miền Bắc trong thời gian tới.Trong tuần đầu tiên của tháng 5, Chính phủ sẽ cho phép các chuyến đi thực địa tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm với đối tượng là các em học sinh trước, sau đó sẽ mở rộng sang đối tượng là những người đã đăng ký.Người dân có thể đăng ký chuyến đi thực địa tới Bàn Môn Điếm thông qua trang chủ của Cơ quan tình báo quốc gia; giáo viên, học sinh và công chức đăng ký thông qua trang chủ của Văn phòng đối thoại liên Triều. Người nước ngoài có thể đăng ký thông qua các công ty lữ hành được công bố trên trang chủ của Chính phủ.