Hơn 400.000 chữ ký đòi giải tán đảng Hàn Quốc tự do

Photo : KBS News

Hơn 400.000 người đã ký vào một đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi giải thể đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do, do các cáo buộc cản trở quy trình pháp lý.Đơn kiến nghị được đăng trên trang web của Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 22/4 và cho tới sáng thứ Hai (29/4) đã nhận được trên 400.000 chữ ký.Theo quy định, khi một đơn kiến nghị trên trang web vượt trên 200.000 chữ ký trong vòng 30 ngày được đăng lên, Phủ Tổng thống buộc phải công bố nội dung của đơn.Người đăng đơn kiến nghị khẳng định các Nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do đã tổ chức biểu tình, phản đối ngoài trời nhiều quá mức và cản trở các nỗ lực lập pháp hoàn toàn hợp quy chế của Chính phủ.Hơn nữa, người này hối thúc Chính phủ điều tra và ghi chép một cách kỹ lưỡng những việc làm sai trái của đảng Hàn Quốc tự do, cũng như quyết định giải tán đảng này.