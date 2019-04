Bệnh viện lợi nhuận do Trung Quốc sở hữu sa thải hàng loạt nhân viên

Photo : YONHAP News

Một cơ sở y tế do Trung Quốc sở hữu, cũng là bệnh viện lợi thuận đầu tiên tại Hàn Quốc, hôm thứ Hai (29/4) đã bày tỏ ý định sa thải nhân viên hàng loạt, sau khi bị chính quyền đảo Jeju (phía Nam Hàn Quốc) hủy giấy phép kinh doanh hồi đầu tháng này.Bệnh viện quốc tế Greenland ở đảo Jeju, do Tập đoàn Greenland Thượng Hải sở hữu, hôm thứ Sáu (26/4) đã gửi thư thông báo tới 50 nhân viên về kế hoạch sa thải.Thông báo sai thải được gửi đi sau khi chính quyền địa phương ngày 17/4 quyết định rút lại giấy phép kinh doanh của bệnh viện trên. Chính quyền đảo Jeju đã xem xét kết quả phiên điều trần công khai ngày 26/3 của bệnh viện này do một nhóm các chuyên gia thực hiện và đưa ra quyết định trên.Trong thư ký tên người đứng đầu bệnh viện, Greenland giải thích rằng không thể tiếp tục thuê các nhân viên với lý do phải đóng cửa bệnh viện, và sẽ thảo luận các vấn đề liên quan theo pháp luật với đại diện của các nhân viên.Vào thời điểm hoàn tất năm 2017, bệnh viện có 134 nhân viên, trong đó có 9 bác sĩ. Tuy nhiên, bởi hơn một nửa đã nghỉ việc, cơ sở này chỉ còn lại đội ngũ y tế khoảng 50 người, chủ yếu là y tá. Bệnh viện quốc tế Greenland cam kết sẽ đặt quyền lợi của nhân viên lên hàng đầu khi người chủ mới tiếp quản bệnh viện.Greenland nhận được giấy phép điều kiện của chính quyền đảo Jeju trở thành bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc ngày 5/12 năm ngoái, chấm dứt 16 năm tranh cãi về ý tưởng đưa vào các cơ sở y tế do các nhà đầu tư tư nhân sở hữu. Khi đó, bệnh viện này chỉ được phép chữa trị cho bệnh nhân người nước ngoài, song Tập đoàn Greenland đã kịch liệt phản đối và đâm đơn kiện lên Tòa án khu vực Jeju.