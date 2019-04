Doanh thu thiết bị y tế đạt kỷ lục 5,1 tỷ USD năm 2018

Photo : KBS News

Số liệu của Chính phủ hôm thứ Hai (29/4) cho thấy doanh thu thiết bị y tế và các vật dụng liên quan của Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt 6.000 tỷ won (5,1 tỷ USD) trong năm ngoái, xuất phát từ nhu cầu ổn định các sản phẩm nha khoa và dịch vụ thẩm mỹ.Theo Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), các thiết bị và vật dụng y tế trị giá tới 6.500 tỷ won (5,6 tỷ USD) đã được sản xuất tại Hàn Quốc chỉ riêng trong năm ngoái, so với 5.800 tỷ won (5 tỷ USD) trong năm 2017. Mức tăng 12% kỷ lục trên vượt xa mức 2,7% tăng trưởng của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2018.Mức tăng cao nhất là của các sản phẩm cấy ghép implant trong nha khoa, đạt 1.100 tỷ won (950 triệu USD), tiếp theo là máy móc chuẩn đoán và chất làm đầy trên da được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ.Theo Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc, các sản phẩm chăm sóc răng miệng có nhu cầu cao, xuất phát từ việc dân số già đi và bảo hiểm y tế công đã mở rộng phạm vi chữa trị, làm hạ bớt giá thành của các dịch vụ trên.Xuất khẩu trong lĩnh vực này đã tăng tới 11%, đạt 4.000 tỷ won (3,45 tỷ USD) trong năm ngoái, so với mức 3.600 tỷ won (3,1 tỷ USD) trong năm 2017. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 8,3%, đạt 4.300 tỷ won (3,7 tỷ USD), thâm hụt thương mại rơi vào khoảng 306 tỷ won (264 triệu USD). Như vậy, thâm hụt thương mại đã giảm 18,1% so với mức 375 tỷ won (323,5 triệu USD) năm 2017.Thị trường trong nước đối với thiết bị y tế có trị giá 6.800 tỷ won (5,87 tỷ USD), tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017 là 6.200 tỷ won (5,35 tỷ USD).