Tổng thống lấy làm tiếc vì mâu thuẫn trong chính giới

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh chính giới Hàn Quốc đang mâu thuẫn nghiêm trọng, hơn 500.000 người dân đã ký tên vào đề nghị giải thể đảng Hàn Quốc tự do trên trang chủ của Phủ Tổng thống.Thời gian qua, Tổng thống Moon Jae-in thường ít đề cập tới tình hình Quốc hội. Tuy nhiên, khi chủ trì cuộc họp với đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 29/4, Tổng thống nhấn mạnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều bài toán nan giải, như năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực đi xuống. Để khắc phục tình hình kinh tế nghiêm trọng hiện nay, thổi sức sống vào đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, mong mỏi lớn nhất của người dân là Chính phủ và Quốc hội phải cùng đồng lòng. Bởi vậy, Tổng thống lấy làm tiếc khi chứng kiến sự đối đầu và mâu thuẫn trong chính giới đang ngày một trở nên trầm trọng hơn.Tổng thống một lần nữa yêu cầu Quốc hội thông qua nhanh dự thảo ngân sách bổ sung năm 2019, nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân không bị thiệt hại bởi bụi nhỏ, cháy rừng.Trong khi đó, Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk đã đăng trên trang Facebook cá nhân hai bức ảnh, một bức về cuộc tuần hành trên đường phố thời phong trào đấu tranh dân chủ năm 1987 và một bức về cuộc tuần hành trên đường phố của các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do.Cố vấn Cho Kuk bình luận: mặc dù nhìn thoáng qua thì thấy hai bức hình có vẻ giống nhau, nhưng đối tượng và mục đích "đấu tranh" lại khác nhau, qua đó gián tiếp nhắm tới đảng Hàn Quốc tự do.Về phần mình, đảng Hàn Quốc tự do lại đổ lỗi toàn bộ trách nhiệm cho Tổng thống. Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won cho rằng trên thực tế, Phủ Tổng thống đã chỉ thị cho đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành về dự luật cải cách cơ chế bầu cử và dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Bà Na khẳng định chính Tổng thống phải là người "gỡ nút thắt" do chính mình tạo ra.Phủ Tổng thống từ chối bình luận về phát ngôn trên của Đại diện đảng Hàn Quốc tự do. Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thống thể hiện lo lắng rằng đối tượng chính bị thiệt hại nếu dự thảo ngân sách bổ sung và các dự luật về dân sinh không được thông qua sớm chính là người dân.