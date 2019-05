Quốc hội chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm

Photo : YONHAP News

Vào lúc 0 giờ sáng 30/4, Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị thuộc Quốc hội đã chỉ định thông qua nhanh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi. Nội dung dự thảo là điều chỉnh số nghị sĩ đại diện khu vực là 225 người, nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng là 75 người; áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng; giảm độ tuổi cử tri xuống 18 tuổi.Trước đó, vào 11 giờ 50 đêm 29/4, Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp thuộc Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết và quyết định thông qua nhanh dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật tố tụng hình sự, với nội dung về điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát.Hai dự luật về việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng cũng đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội. Dự luật do 4 đảng trình lên quy định: Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng có thể điều tra hành vi phạm tội với Tổng thống, nghị sĩ Quốc hội, quan chức cấp cao, nhưng chỉ có quyền khởi tố đối với Thẩm phán, Công tố viên và quan chức cảnh sát cấp cao. Trong khi đó, một dự luật khác do nghị sĩ Kwon Eun-hee (đảng Tương lai chính nghĩa) trình lên, lại hạn chế khắt khe hơn về thẩm quyền khởi tố của Cơ quan này.Dự luật được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội sẽ tự động được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội nếu chính giới không đạt được nhất trí trong thời gian tối đa là 330 ngày.Đảng Dân chủ đồng hành khẳng định sẽ tích cực thảo luận với các đảng đối lập, bao gồm cả đảng Hàn Quốc tự do. Đảng Hoà bình dân chủ hoan nghênh việc các dự luật trọng điểm được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội, đánh giá đây là "phát pháo hiệu" mở màn về một đợt cải cách chính trị, Quốc hội và tư pháp.Đảng Công lý cũng nhấn mạnh đó là bước khởi đầu để thông qua nhiều dự luật cải cách khác. Tuy nhiên, đảng Tương lai chính nghĩa chưa đưa ra bình luận chính thức.Trong khi đó, cuộc biểu tình "chiếm đóng" Quốc hội của đảng Hàn Quốc tự do đã kéo dài một tuần. Đảng này chỉ trích quá trình chỉ định thông qua nhanh các dự luật là trái phép, tuyên bố sẽ đấu tranh quyết liệt cả bên ngoài Quốc hội.