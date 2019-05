7 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị bắt giữ tại Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Theo thông báo hôm thứ Hai (29/4) của tổ chức nhân đạo của Hàn Quốc mang tên "Công lý cho Bắc Triều Tiên" (Justice for North Korea), 7 người tị nạn chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên, trong đó có một bé gái 9 tuổi, đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về miền Bắc.Tổ chức dân sự trên cho biết bé gái 9 tuổi họ Choi, và người chú họ Kang, đã vượt qua sông Apnok (Áp Lục) ở biên giới Trung-Triều vào đầu tháng này. Hai người bị bắt cùng với 5 người tị nạn khác tại chỗ ẩn náu nằm ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc.Mẹ của bé Choi, vốn đã trốn sang Hàn Quốc từ trước đó, đã thông báo với Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thẩm Dương về vụ việc hôm Chủ nhật (28/4), kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc can thiệp.Bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc trao trả các công dân về Bắc Triều Tiên, nhóm dân sự hối thúc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiến hành các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo an toàn cho 7 người này, bao gồm việc liên lạc khẩn cấp với các quan chức của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) .