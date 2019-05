“Cấm vận sẽ giúp đạt được phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại một buổi tọa đàm do The Hill, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, chủ trì hôm thứ Hai (29/4, giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ sự tự tin rằng việc duy trì cấm vận kinh tế sẽ giúp đạt được sự phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Trước câu hỏi liệu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba có khả năng diễn ra vào mùa hè năm nay hay không, ông Pompeo trả lời vẫn chưa rõ thời điểm của sự kiện. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington muốn đảm bảo chắc chắn rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba sẽ tạo ra các điều kiện cần thiết để đạt được tiến triển đáng kể.Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định, do Mỹ đang tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Bắc Triều Tiên, nên sẽ tiếp tục có cơ hội để buộc Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa.Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhóm đặc phái viên của Washington đã tới thăm Nga và Trung Quốc, cũng như các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản, để phối hợp và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên.