Hơn 1 triệu chữ ký đòi giải tán đảng đối lập Hàn Quốc tự do

Photo : KBS WORLD Radio

Hơn 1 triệu người đã ký vào đơn kiến nghị trực tuyến của Phủ Tổng thống, kêu gọi giải thể đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do, với cáo buộc đảng này cản trở quy trình pháp lý.Cho tới 2 giờ chiều hôm thứ Ba (30/4), đơn kiến nghị trên đã thu thập được hơn 1,16 triệu chữ ký sau khi được đăng lên trang web của Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 22/4.“Đơn kiến nghị người dân” đã trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm trực tuyến nhiều nhất kể từ hôm thứ Hai (29/4), ngày mà trang web của Phủ Tổng thống bị quá tải khi có khoảng 600.000 người cố gắng truy cập vào bản kiến nghị đăng trên trang này.Sự quan tâm lớn dành cho bản kiến nghị trên có thể phản ánh quan điểm của công chúng về mâu thuẫn trong chính giới tại Quốc hội, liên quan đến một chuỗi các dự luật được chỉ định thông qua nhanh. Đảng Hàn Quốc tự do kịch liệt phản đối việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật do hai cơ quan thuộc Quốc hội, là Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị và Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp thực hiện.Một đơn kiến nghị khác kêu gọi giải thể đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng đã được đăng lên trang web của Phủ Tổng thống hôm Chủ nhật (28/4), và đã nhận được hơn 131.000 chữ ký cho tới 2 giờ chiều ngày 30/4.