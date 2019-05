Chỉ số lòng tin doanh nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư đều tăng

Photo : YONHAP News

Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp Hàn Quốc (BSI) trong tháng 4 đã cải thiện hai tháng liên tiếp, chủ yếu do "hiệu ứng mùa vụ".Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (30/4), chỉ số BSI của toàn ngành công nghiệp đạt 74 điểm, cao hơn 1 điểm so với tháng 3.Chỉ số BSI cho thấy nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này trên 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp nhận định lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.Trong tháng 3, chỉ số trên đã tăng 4 điểm so với tháng 2. Như vậy, lòng tin của doanh nghiệp Hàn Quốc đã được cải thiện trong vòng hai tháng liên tiếp. Chỉ số BSI của doanh nghiệp chế tạo đạt 75 điểm, tăng 2 điểm, trong khi chỉ số BSI của các doanh nghiệp ngoài ngành chế tạo là 74 điểm, tăng 1 điểm.Ngoài ra, 3 chỉ số công nghiệp then chốt là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư cũng đã cải thiện đáng kể trong tháng 3, chủ yếu nhờ “hiệu ứng cơ sở” cao. “Hiệu ứng cơ sở” (Base Effect) là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.Số liệu của Cục thống kê quốc gia ngày 30/4 cho thấy, xuất khẩu công nghiệp của Hàn Quốc đã tăng 1,1% trong tháng 3 so với tháng 2. Trong khi đó, doanh số bán lẻ, một chỉ số then chốt của mức độ tiêu dùng, đã tăng tới 3,3% trong tháng 3 so với tháng 2, mức tăng lớn nhất trong vòng hơn 4 năm qua. Đầu tư cơ sở cũng tăng mạnh 10% trong tháng 4 so với tháng 2, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong vòng 2 năm qua.