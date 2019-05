Lợi nhuận của Samsung giảm 60% trong quý I

Photo : KBS News

Lợi nhuận kinh doanh của Hãng điện tử Samsung đã lao dốc tới 60% trong quý I năm 2019 do sự sụt giá chip bán dẫn và nhu cầu chững lại về màn hình hiển thị.Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc hôm thứ Ba (30/4) công bố, lợi nhuận kinh doanh trong quý I của hãng chỉ đạt 6.233 tỷ won (5,3 tỷ USD), giảm 60,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giảm 42,3% so với quý IV năm 2018 và là thực trạng ảm đạm nhất kể từ quý III năm 2016.Doanh số bán hàng tụt xuống mức 52.390 tỷ won (45 tỷ USD) trong quý I, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái và 11,6% so với quý IV năm 2018.Lợi nhuận sụt giảm của Samsung chủ yếu do tình hình kinh doanh chip bán dẫn ảm đạm, chỉ đạt lợi nhuận kinh doanh 4.120 tỷ won (3,52 tỷ USD), lao dốc tới 64,3% so với một năm trước đó.Samsung là nhà sản xuất chip bán dẫn (DRAM) và bộ nhớ flash dạng NAND lớn nhất thế giới. Hãng cũng là nhà cung cấp điện thoại smartphone hàng đầu, cạnh tranh với ông lớn công nghệ của Mỹ là hãng Apple, vốn đang gặp khó khăn do doanh số iPhone ế ẩm tại thị trường Trung Quốc.Giá của con chip DRAM, chủ yếu dùng trong máy chủ (server), đã giảm trung bình hơn 20% trong quý I năm nay so với quý IV năm 2018. Giá của bộ nhớ NAND, vốn dùng trong các thiết bị cầm tay để lưu trữ dữ liệu, cũng bị ảnh hưởng do nhu cầu smartphone sụt giảm và ngày càng có nhiều người tiêu dùng muốn chờ đợi lâu hơn trước khi quyết định thay điện thoại mới.Ngoài ra, giá chip bán dẫn cũng lao dốc và nhu cầu màn hình hiển thị thì chững lại. Đây là lần đầu tiên Samsung bị thâm hụt lợi nhuận kinh doanh màn hình hiển thị kể từ quý I năm 2016.