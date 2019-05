Phim hoạt hình Hàn Quốc khuấy đảo các liên hoan phim hoạt hình quốc tế

Photo : YONHAP News

Viện chấn hưng các chương trình văn hóa Hàn Quốc (KOCCA) hôm thứ Hai (30/4) cho biết "Từ điển chuyển động" (tên tiếng Anh "Movements"), một tác phẩm phim hoạt hình ngắn của đạo diễn Jeong Da-hee, đã được mời tham dự "Tuần lễ đạo diễn" thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Cannes 2019, sẽ khai mạc vào tháng 5. Cùng với đó, tác phẩm của đạo diễn Jeong cũng nhận được đề cử cạnh tranh tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy 2019 của Pháp, khai mạc vào tháng 6 tới.Đạo diễn Jeong là một đạo diễn phim hoạt hình tiêu biểu của Hàn Quốc, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, như giải thưởng "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy 2014 với tác phẩm "Người đàn ông trên ghế" (tên tiếng Anh "Man on the Chair"). Năm 2016, đạo diễn Jeong tiếp tục gặt hái giải thưởng "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Hiroshima của Nhật Bản với tác phẩm "Căn phòng trống" (tên tiếng Anh "The Empty").Ngoài ra, phim "The Lever" của đạo diễn Kim Bo-young và phim "Mascot" của đạo diễn Kim Do-hyeong cũng được đề cử tranh giải tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy 2019. Cả ba tác phẩm của Hàn Quốc cạnh tranh tại Liên hoan phim Annecy đều là những tác phẩm được hoàn thành dựa trên sự hỗ trợ của Viện chấn hưng các chương trình văn hóa Hàn Quốc.Tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Zagreb của Croatia sẽ diễn ra vào tháng 6 tới, chỉ có duy nhất tác phẩm hoạt hình "Chú bé người sói" (tên tiếng Anh "Fox Boy") của đạo diễn Tak Do-yeon là được nhận đề cử tranh giải chính thức. Đây cũng là một tác phẩm được Viện chấn hưng các chương trình văn hóa Hàn Quốc hỗ trợ sản xuất.Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy và Zagreb nằm trong số 4 liên hoan phim hoạt hình quốc tế danh giá nhất, cùng với Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Hiroshima của Nhật Bản và Ottawa của Canada.