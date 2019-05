Nạn đói đã thúc đẩy nền kinh tế thị trường tại Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Nhân dịp "Tuần lễ tự do Bắc Triều Tiên" lần thứ 16, Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ đã tổ chức một buổi thảo luận với chủ đề "Phụ nữ và hệ thống kinh tế thị trường của Bắc Triều Tiên"."Tuần lễ tự do Bắc Triều Tiên" là một sự kiện do các tổ chức về nhân quyền Bắc Triều Tiên và tổ chức người tị nạn miền Bắc tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 4 hàng năm, lần lượt tại Mỹ và Hàn Quốc, nhằm kêu gọi tự do và nhân quyền tại miền Bắc.Tại buổi thảo luận, một nữ tị nạn Bắc Triều Tiên chia sẻ từng lần đầu trải nghiệm về chợ tại miền Bắc vào năm 1996. Sau đó, các khu chợ đã được phát triển rất nhanh kể từ năm 1999. Người này cũng từng bán dầu diesel tại miền Bắc, mặc dù rủi ro cao nhưng lợi nhuận lớn.Một nữ tị nạn miền Bắc khác cho biết nạn đói từ năm 1995 khiến nhiều người bắt đầu hiểu ra giá trị của chợ. Nạn đói khiến nhiều người phải tìm cách kiếm sống bằng cách buôn bán, như rượu hay đậu phụ.Theo nhận định của một phụ nữ khác thì nạn đói đã gieo vào người dân Bắc Triều Tiên "tinh thần chủ nghĩa tư bản". Tại miền Bắc hiện đang hình thành nhiều loại chợ đa dạng, như chợ hàng tiêu dùng, hàng sản xuất, tài chính, lao động, nhà ở.Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế của Mỹ ước tính riêng số chợ hoạt động hợp pháp và đóng thuế cho chính quyền miền Bắc là 436 chợ. Nếu bao gồm cả những chợ không nộp thuế, thì số chợ đang hoạt động có thể đạt khoảng con số 1.000. Khoảng 72% người dân Bắc Triều Tiên đang phụ thuộc thu nhập vào việc buôn bán tại chợ.Đặc biệt, một nữ tị nạn miền Bắc khẳng định phụ nữ đóng vai trò lớn trong sự phát triển hệ thống kinh tế thị trường của Bắc Triều Tiên. Các khu chợ càng phát triển thì vị thế của người phụ nữ miền Bắc càng được nâng cao.