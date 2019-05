Chính thức mở cửa Khu vực an ninh chung phía miền Nam

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc chính thức nối lại chuyến đi thực địa tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam với người dân thường từ ngày 1/5.Người dân có thể đăng ký chuyến tới thăm Bàn Môn Điếm thông qua trang chủ của Cơ quan tình báo quốc gia; giáo viên, học sinh và công chức đăng ký thông qua trang chủ của Văn phòng đối thoại liên Triều.Việc đăng ký chuyến đi thực địa tới Khu vực an ninh chung (JSA) làng đình chiến Bàn Môn Điếm phải thực hiện theo đoàn từ 30 đến 45 người. Chính phủ sẽ mở cửa thí điểm trong tuần đầu tiên với đối tượng là học sinh, sau đó mở rộng dần sang các đối tượng khác.Sau khi được phê chuẩn, người dân có cơ hội trực tiếp thăm quan các địa điểm chính từng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018, trong đó cầu đi bộ màu xanh da trời, nơi đã trở thành biểu tượng hòa bình với việc lãnh đạo hai miền Nam-Bắc cùng đi dạo, trò chuyện và trồng cây lưu niệm.Trong thời gian qua, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Liên hợp quốc đã tiến hành thảo luận về việc xây dựng nguyên tắc làm việc chung tại Khu vực an ninh chung nhằm mở cửa cho người dân đi lại tự do. Tuy nhiên, cuộc họp đang bị gián đoạn do miền Bắc tỏ thái độ không mấy tích cực.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết có vẻ như Bình Nhưỡng sẽ rà soát lại việc thực hiện "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9 năm ngoái và các hạng mục liên quan, do Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đã kết thúc. Nếu miền Bắc hưởng ứng thì cuộc họp ba bên dự kiến sẽ sớm hoàn tất.