Chi gần 160 triệu USD khắc phục thiệt hại cháy rừng ở tỉnh Gangwon

Photo : KBS News

Ngày 1/5, đảng Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã nhóm họp tại Quốc hội và quyết định về kế hoạch tổng hợp khắc phục thiệt hại do vụ cháy rừng nghiêm trọng ở vùng duyên hải phía Đông thuộc tỉnh Gangwon hồi đầu tháng trước.Kế hoạch này có nội dung rót tổng cộng 185,3 tỷ won (gần 160 triệu USD), trong đó bao gồm 94 tỷ won (hơn 80 triệu USD) từ ngân sách bổ sung và 47 tỷ won (hơn 40 triệu USD) từ khoản quyên góp của người dân, để hỗ trợ khắc phục thiệt hại cháy rừng.Trước tiên, 11 tỷ won (gần 9,5 triệu USD) ngân sách sẽ được dùng để lập 368 nhà ở tạm thời cho các hộ dân bị mất nhà cửa do cháy rừng, hỗ trợ thuê nhà cho khoảng 220 hộ.Trong số khoản tiền quyên góp được từ người dân, 17,3 tỷ won (gần 15 triệu USD) được dùng để hỗ trợ các hộ dân có nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hỏng trong vụ cháy.Với 2.050 người dân phải sơ tán, Chính phủ sẽ triển khai dự án hỗ trợ về việc làm quy mô 22,1 tỷ won (gần 19 triệu USD) trong vòng 6 tháng, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương bị thiệt hại.Ngoài ra, Chính phủ sẽ rót 69,7 tỷ won (gần 60 triệu USD) để trồng lại rừng, 34,1 tỷ won (hơn 29 triệu USD) để khôi phục các khu cắm trại ngoài trời, 2,2 tỷ won (1,9 triệu USD) hỗ trợ khắc phục thiệt hại về máy móc nông nghiệp.Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh kế hoạch trên đặt trọng tâm vào việc khắc phục thiệt hại cho những người dân phải sơ tán do cháy rừng, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để giải ngân sớm khoản tiền đã định theo kế hoạch. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi Quốc hội thông qua sớm dự thảo ngân sách bổ sung mà Chính phủ đã trình lên.