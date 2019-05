Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 giảm 2%

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Năm (1/5) công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 48,86 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 5 tháng liên tiếp, kể từ tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, mức giảm trong tháng 4 đã chững lại so với mức giảm 11,4% hồi tháng 2 và 8,2% trong tháng 3.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 44,74 tỷ USD, cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 4,12 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư dài kỷ lục 87 tháng liên tiếp.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích mặc dù sản lượng xuất khẩu trong tháng trước tăng 2,5%, nhưng do đơn giá mặt hàng chíp bán dẫn giảm, nhu cầu chững lại và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, đã khiến tổng kim ngạch xuất khẩu giảm.Trong số 20 mặt hàng xuất khẩu lớn của Hàn Quốc, có 13 mặt hàng có sản lượng tăng, như ô tô tăng 14,8%, pin sạc (còn gọi là pin thứ cấp) tăng 13,6%, chế phẩm dầu mỏ tăng 11,7%.Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như ô tô, tàu thuyền và các mặt hàng xuất khẩu mới như y sinh học, pin sạc, ô tô điện, vẫn giữ được xu hướng tăng trưởng trong tháng 4.Nếu không bao gồm mặt hàng chíp bán dẫn, kim ngạch xuất khẩu thậm chí tăng 0,8%. Điều này cho thấy sự sụt giảm xuất khẩu chíp bán dẫn là yếu tố chính dẫn tới xu hướng giảm của tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4.