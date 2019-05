Trung Quốc cấp phép thi công dự án Lotte Town tại Thẩm Dương

Photo : KBS News

Ủy ban xây dựng thuộc chính quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc ngày 15/4 vừa qua đã phê chuẩn dự án xây dựng Lotte Town 2, một công trình phức hợp gồm công viên trò chơi trong nhà Lotte World, trung tâm mua sắm, khách sạn, văn phòng, có quy mô 1.000 tỷ won (khoảng 860 triệu USD).Thông tin này được một quan chức thuộc Ủy ban xây dựng thành phố Thẩm Dương xác nhận trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS). Tuy nhiên, quan chức này từ chối trả lời liệu việc cấp phép thi công có mang ý nghĩa là Trung Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trả đũa Seoul liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) hay không.Giới doanh nghiệp nhận định động thái lần này không phải là dấu hiệu Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp trả đũa liên quan tới THAAD, mà nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy nền kinh tế. Thậm chí, chính quyền thành phố Thẩm Dương còn hối thúc Lotte nối lại việc triển khai dự án.Tuy nhiên, phía Lotte vẫn chưa quyết định có nối lại việc xây dựng hay không, do chưa thể đảm bảo được lợi nhuận của dự án, trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa dỡ bỏ các biện pháp cấm vận liên quan tới THAAD.Trước đó, Trung tâm thương mại Lotte ở thành phố Thẩm Dương đã rơi vào tình trạng thua lỗ hàng chục tỷ won do lượng khách giảm và các doanh nghiệp rút cửa hàng khỏi trung tâm thương mại sau mâu thuẫn THAAD.Được biết, Lotte đang tiếp xúc với các doanh nghiệp Trung Quốc, xem xét phương án bán lại một phần hoặc cho thuê lại Lotte Town.Tập đoàn Lotte là đơn vị đã bàn giao khu đất sân golf Seongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) cho quân đội Hàn Quốc để làm căn cứ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao. Sau đó, tập đoàn này đã chịu thiệt hại lớn tại thị trường Trung Quốc do bị Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trả đũa cứng rắn và người dân đại lục tẩy chay.