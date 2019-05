Tạp chí The New Yorker của Mỹ ngày 29/4 (giờ địa phương) đưa tin, trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã dự báo hội nghị sẽ không thành công. Tuy nhiên, do Tổng thống Donald Trump vẫn mong muốn tổ chức hội nghị, nên ông Bolton đã hứa hỗ trợ người đứng đầu Nhà Trắng.Tờ tạp chí Mỹ dẫn lời một số quan chức Nhà Trắng cho biết trong hội đàm thượng đỉnh tại Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ gần như toàn bộ cấm vận để đổi lấy việc nước này phá dỡ cơ sở sản xuất plutonium ở Yongbyun, một phần trong chương trình hạt nhân miền Bắc. Đáp lại, các quan chức tham gia nhóm đàm phán của Mỹ đã tuyên bố sẽ không xem xét đề xuất của miền Bắc.Tờ tạp chí Mỹ tiếp tục dẫn lời một nguồn tin khác cho biết Cố vấn Bolton từng phát biểu rằng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Bắc Triều Tiên, và tin tưởng đây là một lựa chọn có thể thực hiện. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không hề mong muốn xảy ra chiến tranh.Thế nhưng, trên trang cá nhân Twitter ngày 30/4, Cố vấn Bolton lại viết rằng những bài báo gần đây đang truyền tải nội dung mà ông chưa từng nói trong những năm qua, đồng thời dẫn lời của các cựu quan chức có hiềm khích với ông. Ông Bolton khẳng định, những cựu quan chức này hoàn toàn không hiểu rõ suy nghĩ của Cố vấn an ninh Nhà Trắng và có quan điểm khác với ông.