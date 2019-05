Siết chặt tiêu chuẩn xả thải vật chất gây ô nhiễm không khí

Photo : KBS News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 1/5 đã có quyết định cuối cùng về "Dự thảo sửa đổi quy tắc thi hành Luật bảo vệ môi trường không khí", dự kiến sẽ công bố chính thức vào ngày 2/5. Văn kiện này sẽ được áp dụng với các cơ sở sản xuất thải ra vật chất gây ô nhiễm không khí bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau.Cụ thể, tiêu chuẩn cho phép xả thải các vật chất gây ô nhiễm không khí thông thường như bụi 33%, ni-tơ đi-ô-xít 28% và lưu huỳnh đi-ô-xít 32%, sẽ được nâng lên bình quân 30%. 13 loại vật chất độc hại trong không khí, như các hợp chất liên quan tới crom, được nâng bình quân 33%.Ngoài ra, Bộ Môi trường lập mới tiêu chuẩn xả thải đối với 8 loại vật chất độc hại trong không khí vốn chưa có tiêu chuẩn và các doanh nghiệp không có nghĩa vụ đo đạc lượng xả thải như hiện nay.Cùng với đó, để giảm thiểu thiệt hại do bụi từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá, Bộ Môi trường quy định các doanh nghiệp phải đặt các bãi trữ than ở bên trong nhà từ nay cho tới năm 2024.Bộ Môi trường kỳ vọng tiêu chuẩn xả thải mới sẽ góp phần giảm thiểu khoảng 4.605 tấn vật chất gây ô nhiễm không khí, cao hơn 37% so với mục tiêu giảm thải đề ra trong "Kế hoạch tổng hợp về quản lý bụi nhỏ" được Chính phủ công bố năm 2017.