Giá tiêu dùng tăng 0,6% trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Giá tiêu dùng của Hàn Quốc vẫn duy trì ổn định trong tháng 4, đạt mức tăng dưới 1% trong 4 tháng liên tiếp, do sự sụt giá các sản phẩm dầu mỏ và mức tăng chậm lại của giá dịch vụ.Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Năm (2/5), giá tiêu dùng trong tháng 4 đạt 104,87 điểm, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Cụ thể, giá các mặt hàng công nghiệp giảm 0,1%, nhờ mức giảm tới 5,5% của giá các sản phẩm dầu mỏ.Giá điện, nước và ga tăng 1,3%, còn giá các sản phẩm nông nghiệp, gia súc và thủy sản tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018.Trong khi đó, giá dịch vụ tăng 0,9% và đây là lần đầu tiên giá dịch vụ tăng dưới 1% kể từ tháng 12 năm 1999.Theo Cục thống kê quốc gia, do tình hình thời tiết được cải thiện, việc nhập khẩu bằng đường biển các sản phẩm rau củ tăng lên, khiến giá giảm đi. Trong trường hợp giá của dầu, dù tác động của chính sách cắt giảm thuế dầu mỏ của Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp diễn, song giá dầu vẫn lao dốc kể từ tháng 2 đến nay.