Chính giới yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do quay lại Quốc hội đối thoại

Photo : YONHAP News

Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội Hàn Quốc, ngày 2/5 tiếp tục đấu tranh ngoài Quốc hội, nhằm phản đối việc 4 đảng còn lại chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm, như dự luật sửa đổi cơ chế bầu cử, dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.5 nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do cùng ngày đã tiến hành "lễ cắt tóc tập thể", nhằm gây sức ép với Quốc hội. Trong khi đó, ban lãnh đạo đảng Hàn Quốc tự do đã mở cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng tại quảng trường phía trước Phủ Tổng thống.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn chỉ trích việc chính giới chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm là điều hoàn toàn vô nghĩa trong bối cảnh đời sống người dân đang lâm vào khó khăn, đồng thời hối thúc Tổng thống Moon Jae-in tự "thức tỉnh".Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won yêu cầu các đảng rút lại việc chỉ định, tuyên bố không thể tiến hành đối thoại khi phe cầm quyền chưa chịu xin lỗi và cam kết tránh tái diễn sự việc tương tự.Cùng ngày, đảng này có kế hoạch tiến hành biểu tình phản đối tại khu vực ga Seoul và các thành phố Daejeon, Daegu và Busan.Trong khi đó, 4 đảng còn lại hối thúc đảng Hàn Quốc tự do quay trở lại Quốc hội để đối thoại. Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo nêu rõ việc đảng Hàn Quốc tự do từ chối đối thoại và đàm phán nghĩa là đảng này đã tự từ bỏ trách nhiệm của chính đảng đối lập chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội.Đảng cầm quyền chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do chỉ cố chấp đấu tranh ngoài Quốc hội, mà không chịu tự kiểm điểm về vụ ẩu đả gây ra tại Quốc hội trước đó. Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng các động thái của đảng Hàn Quốc tự do mang ý đồ tập hợp tầng lớp cử tri ủng hộ đảng này. Đảng cầm quyền yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do dừng ngay hành vi chính trị kiểu "bỏ nhà ra đi", tập trung vào việc thẩm định các dự luật về dân sinh, trong đó có dự thảo ngân sách bổ sung.Trong khi đó, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Kim Kwan-young chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do đang phản đối bất cứ kế hoạch cải cách nào. Về phần mình, đảng Công lý cảnh báo cuộc đấu tranh ngoài Quốc hội của đảng Hàn Quốc tự do sẽ trở thành vấn đề mà đảng này bị người dân cả nước lên án.