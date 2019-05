BTS thắng hai hạng mục tại Giải thưởng âm nhạc Billboard

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc nam hàng đầu K-pop Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã thắng hai giải tại Giải thưởng âm nhạc Billboard (Billboard Music Award) năm nay, trong đó có giải Song ca/Nhóm nhạc hay nhất (Top Duo/Group), vốn có tính cạnh tranh rất cao.7 chàng trai của BTS đã giành giải Song ca/Nhóm nhạc hay nhất và Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội (Top Social Artist) của Giải thưởng âm nhạc Billboard 2019, được tổ chức tại thành phố Las Vegas (Mỹ) hôm thứ Tư (1/5, giờ Mỹ).Đây là năm thứ ba liên tiếp, BTS chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội, do người hâm mộ bình chọn.Với hai giải thưởng này, các chàng trai của BTS đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thắng nhiều hơn một hạng mục tại giải thưởng âm nhạc uy tín của Mỹ.Ban nhạc Hàn Quốc đã cạnh tranh với 5 nhóm nhạc hàng đầu thế giới, là Dan + Shay, Imagine Dragons, Maroon 5 và Panic! At the Disco, để xuất sắc giành giải Song ca/Nhóm nhạc hay nhất.Được vinh dự xướng tên và nhận giải trên sân khấu trong sự reo hò cổ vũ của các fan hâm mộ, trưởng nhóm RM đã xúc động nói lời cảm ơn cộng đồng fan đông đảo của BTS, được gọi là “ARMY”. Nhóm cũng chia sẻ về việc vẫn giữ nguyên ước mơ và nhiệt huyết của 6 năm trước, thời điểm BTS ra mắt.Xuất hiện tại thảm đỏ trước lễ trao giải, các chàng trai cũng đề cập tới tình bạn với nữ ca sĩ Mỹ Halsey, người mà BTS đã cộng tác trong nhạc phẩm mới nhất “Boy With Luv”, giúp nhóm gặt hái được nhiều thành công thời gian vừa qua. Theo trưởng nhóm RM, BTS và Halsey gặp gỡ lần đầu tiên tại hậu trường của Giải thưởng âm nhạc Billboard năm 2017, trở thành bạn bè và giờ đây cùng nhau đứng trên sân khấu.