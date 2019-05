80% người dân Hàn Quốc tán thành chế độ tử hình

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, Ủy ban nhân quyền quốc gia đã tiến hành một cuộc khảo sát với 1.000 người dân và 132 chuyên gia về việc hủy bỏ chế độ tử hình và hình phạt thay thế.Kết quả là có 19,9% ý kiến cho rằng cần duy trì, siết chặt chế độ tử hình, 59,8% cho rằng cần duy trì chế độ tử hình nhưng phải thực hiện một cách thận trọng, tăng lần lượt 11,6% và 2,2% so với kết quả điều tra năm 2003. Có nghĩa là có 79,7% tán thành việc duy trì chế độ tử hình. Tỷ lệ tán thành cao ở nhóm đối tượng độ tuổi 20, 30 và trình độ học vấn cao đẳng trở xuống.Ngược lại, có 4,4% ý kiến trả lời phải xóa bỏ ngay chế độ tử hình, 15,9% cho rằng cần xóa bỏ vào một lúc nào đó, lần lượt giảm 8,8% và 5,5% so với kết quả điều tra năm 2003.Trong các ý kiến tán thành duy trì chế độ tử hình, có 23,5% chọn lý do là việc hủy bỏ chế độ này sẽ làm gia tăng các hành vi phạm tội nghiêm trọng; 23,3% chọn lý do phải duy trì để răn đe và kìm hãm các hành vi phạm tội; 22,7% chọn lý do phải trừng phạt thích đáng với những nỗi đau mà nạn nhân và gia đình phải gánh chịu.Trong số những ý kiến tán thành việc xóa bỏ chế độ tử hình, có 22,7% chọn lý do Thẩm phán có thể kết tội sai, chiếm nhiều nhất. Sau đó tới lý do quốc gia không thể cướp đi sinh mạng con người, chiếm 17,7%. Số người chọn lý do tử hình có thể bị lợi dụng với mục đích chính trị chiếm 14,3%.Có 66,9% số người được hỏi đồng tình rằng có thể xóa bỏ chế độ tử hình bằng cách áp dụng hình phạt thay thế như tù chung thân. Ngoài ra, có 45,5% ý kiến cho biết sẽ chấp nhận nếu Nhà nước quyết định xóa bỏ chế độ này.