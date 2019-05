Kêu gọi chính giới hợp tác giải quyết vấn nạn bụi nhỏ

Photo : YONHAP News

Ngày 2/5, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch "Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí" (National Council on Climate and Air Quality), một cơ quan trực tiếp dưới quyền Tổng thống vừa được ra mắt ngày 29/4, đã tới Quốc hội và có cuộc gặp với lãnh đạo các đảng cầm quyền và đối lập, đề nghị sự giúp đỡ của chính giới để giải quyết vấn nạn bụi nhỏ.Trong cuộc gặp với Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan, ông Ban nhấn mạnh sự hợp tác của người dân là điều cần thiết để giải quyết vấn đề bụi nhỏ, đặc biệt là sự hợp tác của Quốc hội, cơ quan đại diện cho người dân.Chủ tịch Ban nhận định có thể sẽ xảy ra một số mâu thuẫn xã hội nhất thời trong quá trình xúc tiến giảm bụi nhỏ. Do đó, ông Ban hy vọng trên cương vị là Chủ tịch đảng cầm quyền, ông Lee hae-chan sẽ tích cực phát huy khả năng lãnh đạo, không để xảy ra mâu thuẫn.Về phần mình, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh bụi nhỏ đang được coi là một thảm họa xã hội nghiêm trọng, hy vọng ông Ban Ki-moon sẽ làm tốt vai trò quan trọng của mình, đồng thời khẳng định đảng cầm quyền sẽ hỗ trợ một cách tích cực.Trước đó, trong cuộc gặp với Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu và Đại diện đảng này tại Quốc hội Kim Kwan-young, Chủ tịch Ban Ki-moon nhấn mạnh không thể để bụi nhỏ trở thành một đề tài tranh cãi chính trị. Theo ông, giai đoạn hiện tại không nên truy cứu trách nhiệm bụi nhỏ với phía Trung Quốc. Điều quan trọng là Seoul chủ động thực hiện những việc cần làm, học hỏi và cùng phối hợp với Bắc Kinh.Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa bày tỏ đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Ban Ki-moon, cho rằng cần giải quyết vấn đề này ở nội bộ trong nước trước, sau đó mới giải quyết trên phương diện quốc tế.Trong cuộc gặp với Chủ tịch đảng Công lý Lee Jung-mee, ông Ban Ki-moon cho biết sẽ lập ra một nhóm gồm 500 người dân tham gia góp ý về chính sách, tiến hành thảo luận công khai mỗi năm hai lần. Về phần mình, bà Lee nhấn mạnh vấn đề bụi nhỏ không chỉ là vấn đề về mặt môi trường, mà còn là vấn đề về ngoại giao, do liên quan tới cả Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, vấn đề về chính sách năng lượng và lao động.Cũng trong cuộc gặp với lãnh đạo các đảng, ông Ban Ki-moon đã hối thúc các đảng nhanh chóng hoàn tất việc tiến cử các thành viên của Hội đồng.Dự kiến, ông Ban Ki-moon sẽ tiếp tục có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn và Chủ tịch đảng Hoà bình dân chủ Chung Dong-young trong ngày 14/5.