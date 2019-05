Miền Bắc kêu gọi người dân mở rộng diện tích đất canh tác

Photo : YONHAP News

Trang nhất báo Lao động, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, hôm thứ Sáu (3/5), đăng bài bình luận với nhan đề "Hãy tìm mảnh đất mới để tăng diện tích canh tác".Báo Lao động phân tích việc mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp sẽ có thể tạo ra bước đột phá, giải quyết vấn nạn thiếu lương thực của người dân miền Bắc. Bài báo kêu gọi người dân trong nước tích cực khai hoang các khu đất có thể sử dụng như đất canh tác nông nghiệp, đồng thời khôi phục những diện tích canh tác bị thiệt hại do lũ lụt, sạt lở.Bài báo nhấn mạnh việc khai hoang đất là một phần trong cuộc đấu tranh nhằm chống lại âm mưu hiểm ác của các thế lực thù địch, giương cao ngọn cờ tực lực cánh sinh toàn dân tộc.Trước đó, ngày 29/4, báo Lao động đã sử dụng cụm từ "gạo quý trọng hơn vàng", nhằm kêu gọi người dân tích cực tăng gia sản xuất lương thực.Vào tháng 2 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã đề nghị các tổ chức quốc tế hỗ trợ lương thực khẩn cấp cho nước này, do sản lượng lương thực trong năm 2018 đã giảm 500.000 tấn so với năm trước.Trong tuần tới, nhiều khả năng vấn đề viện trợ lương thực cho miền Bắc sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ, nhân chuyến thăm Seoul của Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun.