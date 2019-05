Mở cửa trung tâm đăng ký visa tại Jakarta, Indonesia

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Indonesia cho biết Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc đã được mở cửa và đi vào hoạt động tại tầng 5 Trung tâm thương mại Lotte ở thủ đô Jakarta ngày 2/5.Theo một quan chức Đại sứ quán, thời gian qua, Đại sứ quán trực tiếp cấp visa cho người dân Indoneisa. Tuy nhiên, do giao thông gần địa điểm Đại sứ quán thường xuyên tắc nghẽn, thời gian tiếp nhận hồ sơ visa mỗi ngày chỉ kéo dài hai tiếng 30 phút, gây nhiều khó khăn cho những người có nhu cầu xin thị thực đến Hàn Quốc. Do đó, các cơ quan hữu quan Chính phủ cùng Đại sứ quán đã quyết định mở cửa Trung tâm đăng ký visa, với thời gian tiếp nhận hồ sơ trên 6 tiếng một ngày, tăng sự thuận tiện cho người dân bản địa.Đại sứ quán cho biết các trường hợp xin visa theo đoàn từ 5 người trở lên có thể truy cập vào cổng thông tin visa của Bộ Tư pháp Hàn Quốc từ tháng 7 năm nay để xin cấp thị thực điện tử.Ngoài ra, những người làm công việc chuyên môn như bác sĩ, giáo sư, chủ doanh nghiệp Nhà nước, hoặc doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ trên 500.000 USD, người tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm trở lên tại Hàn Quốc, có thể xin cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần thời hạn 5 năm hoặc 10 năm.Cũng theo Đại sứ quán, trong năm ngoái, cơ quan này đã cấp thị thực cho tổng cộng 157.924 người, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2010.