Đánh giá của người dân về các chính sách của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Trước thời điểm tròn hai năm Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền (10/5/2017), Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc ngày 3/5 công bố kết quả thăm dò ý kiến về tỷ lệ ủng hộ của người dân với các chính sách chính của Chính phủ, tiến hành từ ngày 30/4 tới ngày 2/5 với 1.004 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc.Theo đó, có 51% cử tri đánh giá tích cực về chính sách phúc lợi của Chính phủ đương nhiệm, 33% đánh giá ngược lại. Ý kiến đánh giá tích cực về chính sách với Bắc Triều Tiên và chính sách ngoại giao của Chính phủ cùng đạt 45%, ở mức tương đối cao, nhưng đã giảm lần lượt 14% và 7% so với kết quả thăm dò hồi tháng 2 năm nay. Viện Gallup phân tích sự sụt giảm này là do Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội không đạt được thoả thuận. Thêm vào đó là quan hệ liên Triều gần đây không có tiến triển, đơn cử như việc Bắc Triều Tiên không tham dự sự kiện kỷ niệm một năm Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4.Trong khi đó, số ý kiến đánh giá tích cực về chính sách giáo dục đạt 33%, chính sách tuyển dụng và lao động là 29%, chính sách về công chức và nhân sự là 26%, chính sách kinh tế là 23%. Trong số 7 lĩnh vực, chỉ có duy nhất chính sách tuyển dụng và lao động nhận được đánh giá cải thiện hơn so với trước đó.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in trong tuần này đạt 45%, tăng 1% so với một tuần trước. So với các Tổng thống tiền nhiệm, ông Moon Jae-in có tỷ lệ ủng hộ sau hai năm cầm quyền cao thứ hai sau cựu Tổng thống Kim Dae-jung.Trước đó, trong tuần đầu tháng 5 năm 2018, ngay sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in lên tới 83%, là Tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất sau một năm cầm quyền. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử địa phương ngày 13/6 năm ngoái, Tổng thống Moon bị chỉ ra là còn chưa giải quyết được các bài toán về kinh tế, dân sinh, khiến tỷ lệ ủng hộ liên tục giảm.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành đạt 36%, tăng 1%; đảng Hàn Quốc tự do giữ nguyên so với tuần trước là 24%; đảng Công lý là 8%, tăng 1%; đảng Tương lai chính nghĩa là 6%, giảm 1%; đảng Hòa bình dân chủ đạt 0,4%.Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ Gallup và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).