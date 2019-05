Doanh số ô tô tháng 4 giảm 6% do nhu cầu thế giới thấp

Photo : YONHAP News

Số liệu hôm thứ Năm (2/5) cho thấy, 5 nhà sản xuất ô tô hàng đầu là Hyundai, Kia, GM Hàn Quốc, Renault Samsung và Ssangyong đã bán được tổng cộng 525.645 xe trong tháng 4, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.Các công ty trên giải thích nguyên nhân của doanh số thấp là do nhu cầu giảm sút tại các thị trường lớn như Trung Quốc, và cũng không kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ-Trung kéo dài.Trong khi đó, doanh số trong nước tăng 1,6%, đạt 136.296 xe trong tháng 4, so với 124.197 xe bán được tháng 4 năm 2018. Cụ thể, ô tô thành phẩm của các hãng như Hyundai, SSangyong và GM Hàn Quốc tăng nhưng số ô tô bán ra của Kia và Renault Samsung đã giảm.Trong năm nay, Hyundai và Kia tuyên bố sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hồi sinh doanh số bán hàng tại Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường ô tô lớn nhất thế giới, bằng việc tung ra các mẫu xe SUV mới. Đặc biệt, Hyundai kỳ vọng chiếc SUV Palisade và chiếc sedan Sonata hoàn toàn mới, dự kiến tung ra thị trường Mỹ vào nửa cuối năm nay, sẽ giúp nâng doanh số cho hãng.