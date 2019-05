Cam kết tìm kiếm biện pháp tối ưu cho thực trạng chiếu phim độc quyền

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo cam kết sẽ có biện pháp tối ưu nhằm cấm việc chiếu phim độc quyền của các hãng phim do những tập đoàn lớn đầu tư.Trả lời báo giới hôm thứ Năm (3/5) sau khi dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Jeonju lần thứ 20 tại thành phố di sản Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, Bộ trưởng Park khẳng định sẽ đặt ra hạn mức trần đối với lượt chiếu phim.Kể từ khi nhậm chức một tháng trước, Bộ trưởng Park Yang-woo đã cam kết triển khai các quy định về chiếu phim, nhằm đặt ra mức trần cho số lượt trình chiếu đồng thời của một bộ phim đơn lẻ.Hiện tại, gần 80% số phim được trình chiếu trên cả nước bị kiểm soát bởi các rạp do hai tập đoàn lớn là CJ và Lotte điều hành. Sự thống trị về mặt thị trường đã khiến một bộ phim cụ thể, thường là các phim bom tấm trong nước hay phim của Hollywood có kinh phí khổng lồ, lấn lướt một cách không công bằng tại các rạp chiếu. Thực trạng này khiến các phim mới ra mắt hay những tác phẩm do các nhà sản xuất và phân phối nhỏ hơn thực hiện, gần như không có cơ hội được trình chiếu.Theo người đứng đầu Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, mức trần 40%, 50% hoặc 60% lượng trình chiếu sẽ có tác động nhất định trong việc đem lại tính đa dạng cho thị trường rạp chiếu. Tuy nhiên, các biện pháp tối ưu cần phải được xúc tiến, bởi chính sách của Chính phủ có thể dẫn tới tác dụng phụ không mong muốn.Bộ trưởng Park Yang-woo cũng gợi ý về tầm nhìn của Chính phủ trong việc hỗ trợ các nhà làm phim độc lập và phim nghệ thuật. Ông Park nhận định các khó khăn về kinh tế mà những bộ phim độc lập và phim nghệ thuật phải đối mặt có nguyên nhân chính là do không có thị trường. Nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ trong quá trình sản xuất, trình chiếu và quảng bá ra nước ngoài, những phim như vậy gần như không có khả năng thực hiện.Bộ trưởng ước tính Chính phủ cần mở rộng khoản ngân sách 9 tỷ won (7,7 triệu USD) nhằm thúc đẩy các phim độc lập.