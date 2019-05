Chính phủ phản ứng thận trọng về

Photo : YONHAP News

Sau khi xác nhận Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều "đạn tầm ngắn" về vùng biển phía Đông Bắc của nước này vào sáng 4/5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã họp khẩn với sự tham gia của các quan chức quốc phòng và an ninh quốc gia.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung cho biết các quan chức quốc phòng và an ninh như Chánh văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Seo Hoon và Thứ trưởng Văn phòng an ninh quốc gia Kim Yoo-geun, đã thảo luận ý đồ đằng sau cũng như trao đổi phương án đối phó với động thái của miền Bắc.Sau cuộc họp, Phủ Tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc về động thái đi ngược lại Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018 của miền Bắc và hối thúc Bắc Triều Tiên ngừng hành động quân sự làm căng thẳng tình hình bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã ngay lập tức khởi động hệ thống đối phó nguy cơ khẩn cấp và hệ thống chia sẻ thông tin với Mỹ.Theo một quan chức Bộ Quốc phòng, căn cứ đường bay hiển thị trên ra-đa, "đạn tầm ngắn" mà Bắc Triều Tiên bắn lần này là pháo phản lực phóng loạt (MRL) loại 300 mm, đồng thời không loại trừ khả năng nước này đã phóng nhiều loại khác nhau cùng lúc.Các chuyên gia quốc phòng Hàn Quốc nhận định động thái trên không vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018 do "đạn tầm ngắn" không phải tên lửa đạn đạo và địa điểm bắn cũng không phải là vùng cấm có hành động thù địch trên biển theo biên bản thỏa thuận quân sự liên Triều.Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyeong-hwa đã lần lượt điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. Tại đây, các bên nhất trí duy trì phản ứng thận trọng, đồng thời giám sát chặt chẽ động thái của Bắc Triều Tiên.