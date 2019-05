Ô tô Hàn Quốc nâng thị phần tại châu Mỹ

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước hôm thứ Hai (6/5) cho biết thị phần của hãng ô tô Hyundai và Kia tại thị trường Mỹ trong tháng 4 vừa qua đạt 8,2%, mức cao kỷ lục kể từ sau tháng 4 năm 2017 (cũng là 8,2%).Trong tháng trước, thị phần của Hyundai đạt 4,3%, của Kia đạt 3,9%, cùng tăng 0,4% so với tháng 3, và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng này được phân tích là nhờ việc hai nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc ra mắt dòng xe thể thao đa dụng (SUV) mới và ảnh hưởng từ hiệu ứng cơ sở.Trong tháng trước, Hyundai bán ra hơn 57.000 xe, Kia bán ra gần 51.400 xe, lần lượt tăng 1,7% và 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.Trong khi đó, thị phần của ba nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ (GM, Ford, Chrysler) đạt 45,1%, của ba nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản (Toyota, Honda, Nissan) đạt 32,8%.Trong một tin liên quan, thị phần của hãng Kia tại Mexico cũng đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Trong tháng 4, Kia bán được tổng cộng 7.429 xe tại Mexico, chiếm 7,6% tổng lượng xe bán ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Thành tích đó đã giúp Kia vượt qua hãng Toyota của Nhật (7,4%), trở thành doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thứ 4, chỉ 3 năm 9 tháng kể từ khi bắt đầu đầu tư vào thị trường này vào tháng 7 năm 2015.Các hãng đứng đầu về thị phần tại Mexico là Nissan của Nhật Bản, GM của Mỹ và Volkswagen của Đức.