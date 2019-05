Khóa họp Quốc hội bất thường tháng 4 nhiều khả năng kết thúc

Photo : KBS News

Chỉ còn một ngày nữa là kết thúc khóa họp Quốc hội bất thường tháng 4, vào ngày 7/5. Tuy nhiên, chính giới vẫn đang đối đầu gay gắt sau vụ 4 đảng cầm quyền và đối lập chỉ định thông qua nhanh một số dự luật trọng điểm, như dự luật sửa đổi cơ chế bầu cử, dự luật về thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Trong ngày 5/5, mặc dù nghỉ lễ Ngày thiếu nhi, nhưng đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành vẫn hối thúc đảng Hàn Quốc tự do dừng đấu tranh ngoài Quốc hội và quay trở lại đối thoại. Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc đảng Hàn Quốc tự do tẩy chay Quốc hội khiến khóa họp bất thường tháng 4 dự kiến sẽ kết thúc "tay trắng", trong khi còn nhiều vấn đề dân sinh chồng chất như bụi nhỏ, khắc phục thiệt hại do cháy rừng ở tỉnh Gangwon, động đất, cần nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Đảng cầm quyền cho rằng việc đảng Hàn Quốc tự do không chịu đàm phán tại Quốc hội, lang thang trên cả nước nhiều ngày liền với lý do là để gặp mặt người dân, nhưng liệu có người dân nào hoan nghênh điều này.Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do nhấn mạnh sẽ chỉ quay lại đối thoại khi các đảng còn lại rút lại việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật, xin lỗi người dân, và đây cũng chính là con đường bình thường hóa hoạt động Quốc hội.Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Quốc hội vào hôm 5/5, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn cho biết sẽ tiếp tục đi vòng quanh toàn quốc trong tuần này để phản đối. Dự kiến tình hình Quốc hội vẫn sẽ tiếp tục bế tắc trong tuần này.