Ý đồ của Bắc Triều Tiên trong vụ phóng thử nghiệm vũ khí

Photo : KBS News

Hôm 5/5, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin vũ khí mà nước này phóng thử nghiệm trong cuộc diễn tập tấn công hỏa lực một ngày trước đó là "vũ khí dẫn đường chiến thuật". Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng vũ khí này là tên lửa đạn đạo.Vũ khí mà miền Bắc phóng thử nghiệm được cho là giống với tên lửa đất đối đất tầm ngắn sử dụng nhiên liệu thể rắn Iskander của Nga, từng được Mát-xcơ-va triển khai vào năm 2006. Tầm bắn của loại tên lửa Iskander mà Nga sản xuất để xuất khẩu có thể đạt tới gần 300 km.Nếu vũ khí mà miền Bắc thử nghiệm đúng là tên lửa Iskander thì tên lửa này sẽ có thể đe dọa tới Hàn Quốc.Vào hôm 4/5, miền Bắc đã bắn nhiều phát pháo nhiều nòng liên tiếp, rồi sau đó phóng thêm loại vũ khí mới này. Quân đội Hàn Quốc vẫn chưa kết luận vũ khí này có phải tên lửa đạn đạo hay không.Nếu đây đúng là tên lửa đạn đạo, có nghĩa là nước này đã vi phạm toàn diện nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm "vũ khí dẫn đường chiến thuật" trong thời điểm này, bất chấp khả năng có thể bị Liên hợp quốc áp đặt thêm cấm vận, được phân tích là do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đang "thấp thỏm" sau khi ông này đề ra thời hạn nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ là trong năm nay.Động thái thử nghiệm vũ khí có thể nhằm mục đích nâng cao sức ép với Tổng thống Donald Trump, do ông Trump dường như vẫn đang giữ nguyên lập trường về vấn đề phi hạt nhân hóa so với đợt Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội. Tuy nhiên, miền Bắc chọn phóng vũ khí tầm ngắn chứ không phải tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm tránh kích động Tổng thống Mỹ quá đà, đồng thời tạo ra bước đột phá cho cục diện đàm phán đang lâm vào bế tắc.