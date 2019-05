Đảng Hàn Quốc tự do tiếp tục đấu tranh ngoài Quốc hội

Photo : YONHAP News

Từ ngày 7/5, đảng đối lập Hàn Quốc tự do bắt đầu cuộc đấu tranh ngoài Quốc hội, chỉ trích Chính phủ trên phạm vi toàn quốc trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ thành phố Busan. Trước đó, ngày 2/5 vừa qua, đảng Hàn Quốc tự do cũng đã tổ chức biểu tình phản đối Chính phủ tại ga Busan.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn chỉ trích Chính phủ chỉ chú tâm vào việc che đỡ cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, trong khi kinh tế đất nước đang sa sút nghiêm trọng. Ông Hwang quy kết dự thảo ngân sách bổ sung của Chính phủ là nhằm mục đích lấy lòng cử tri cho cuộc bầu cử sắp tới. Liên quan tới khóa họp Quốc hội bất thường tháng 5, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won tuyên bố sẽ không đối thoại với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nếu đảng này chưa chịu xin lỗi và rút lại việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội.Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích mạnh mẽ cuộc đấu tranh ngoài Quốc hội của đảng Hàn Quốc tự do, hối thúc đảng này quay trở lại Quốc hội để đàm phán thay vì biểu tình. Với quan điểm tương tự, đảng Hòa bình dân chủ cũng yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do phải dừng ngay cuộc biểu tình ngoài Quốc hội. Trong khi đó, Đảng Tương lai chính nghĩa yêu cầu chính giới cùng hành động có trách nhiệm.Kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 4 đã kết thúc "trắng tay" vào ngày 7/5, thậm chí chưa mở được phiên toàn thể. Theo đó, các dự luật về dân sinh, như dự luật về mở rộng áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt, sửa đổi cơ cấu ra quyết định về mức lương cơ bản, hay gói ba dự luật liên quan tới trường mẫu giáo, tiếp tục bị bảo lưu.Các ủy viên Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội, những người chịu trách nhiệm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 6.700 tỷ won (hơn 5,7 tỷ USD), sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 5. Đảng Dân chủ đồng hành lên tiếng nhấn mạnh thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong khóa họp Quốc hội bất thường tháng 5, nhưng vẫn chưa rõ liệu đảng Hàn Quốc tự do có hưởng ứng hay không.Theo kế hoạch, đảng Dân chủ đồng hành bầu tân Đại diện tại Quốc hội vào ngày 8/5. Có ý kiến nhận định sau khi Đại diện mới của đảng cầm quyền được bầu ra, chính giới sẽ chính thức đàm phán ngầm để bình thường hóa hoạt động Quốc hội.