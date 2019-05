60,5% dân số Seoul có nghề nghiệp

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul hôm thứ Ba (7/5) công bố kết quả khảo sát năm 2018 về những thay đổi trong chất lượng cuộc sống, nhà ở, kinh tế, văn hóa, môi trường, giao thông, giáo dục, phúc lợi theo cảm nhận của người dân.Theo đó, tỷ lệ có nghề nghiệp của người dân Seoul đạt 60,5%, tăng 6,8% so với cách đây 10 năm. Trong đó, tỷ lệ có nghề nghiệp ở nam giới là 76,2%, cao hơn hẳn so với nữ giới là 45,7%. Theo độ tuổi, tỷ lệ có nghề nghiệp ở độ tuổi 30 là 82,2%, độ tuổi 40 là 80,1% và độ tuổi trên 60 là 38,4%. Xét theo học vấn, tỷ lệ có nghề nghiệp ở nhóm trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là 76%, cử nhân là 71,1%, tốt nghiệp phổ thông trung học là 55% và tốt nghiệp trung học cơ sở trở xuống là 24,9%.Xét theo lĩnh vực, số người làm công việc văn phòng chiếm nhiều nhất, đạt 54,8%; công việc liên quan đến sản xuất chiếm 34% và 11% ở vị trí quản lý, chuyên môn. Tỷ lệ lao động thường xuyên là 72,9%; lao động tạm thời, công nhật là 11% và người kinh doanh tự do là 9,8%. 54,6% có thu nhập dưới 3 triệu won (2.560 USD)/tháng. Thời gian làm việc bình quân một ngày là 8 tiếng 26 phút. Có 18,7% người dân Seoul làm việc trên 10 tiếng/ngày. Mức độ hài lòng về nghề nghiệp bản thân đạt 6,02 điểm trên thang 10 điểm.Kết quả khảo sát lần này được thực hiện trong vòng một tháng, vào tháng 9 năm ngoái, với 42.991 người trên 15 tuổi thuộc 20.000 hộ gia đình ở Seoul và 2.500 người nước ngoài cư trú tại Seoul, tiến hành theo hình thức phỏng vấn trực tiếp.Kết quả khảo sát được đăng tải trên cổng dữ liệu mở của thành phố Seoul (http://data.seoul.go.kr).