Photo : KBS News

Gần đây, trên các trang web việc làm của Hàn Quốc, quảng cáo tìm lao động làm thêm ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Những công việc này có thời gian làm việc dưới 15 tiếng/tuần, nên chủ sử dụng lao động không cần phải đóng bảo hiểm, hoặc chi trả trợ cấp ngày nghỉ trong tuần cho người lao động.Lao động có việc làm đã hai tháng liên tiếp tăng trên 200.000 người. Trong quý I năm nay, số lao động có việc làm tăng bình quân 177.000 người mỗi tháng, cao hơn mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, 80% trong số những việc làm tăng thêm là việc làm "siêu ngắn hạn", tức thời gian làm việc chưa tới 15 tiếng/tuần.Mới đây, Chính phủ đã rót ngân sách hỗ trợ lĩnh vực khởi nghiệp, kinh doanh tự do, khiến việc làm "siêu ngắn hạn" ở lĩnh vực này tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này ở lĩnh vực hành chính công, y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội cũng đạt trên 10%. Xu hướng trên được phân tích là bởi những người kinh doanh tự do chỉ tuyển lao động làm thêm ngắn hạn nhằm giảm chi phí nhân công, trong khi những việc làm mà Chính phủ tạo ra phần lớn cũng là ngắn hạn.Như vậy, dù số lao động có việc làm gia tăng, nhưng chỉ tăng ở những việc làm có mức lương thấp và khó được bảo hộ về mặt pháp lý.Đặc biệt, với những lao động tạm thời công việc không ổn định và số lượng việc làm "siêu ngắn hạn" tăng mạnh, gây lo ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tầng lớp yếu thế trong xã hội.Chính phủ thừa nhận các điều kiện việc làm vẫn còn yếu kém, song vẫn quyết định chi tiếp hơn 200 tỷ won (171 triệu USD) trong ngân sách bổ sung, để tạo thêm việc làm ngắn hạn.