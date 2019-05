Thặng dư cán cân vãng lai trong quý I xuống thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong quý I đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm qua, giữa bối cảnh sụt giảm về xuất khẩu một số mặt hàng then chốt, trong đó có các sản phẩm chất bán dẫn, cũng như nhu cầu giảm từ thị trường Trung Quốc.Số liệu sơ bộ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/5 cho thấy, thặng dư cán cân vãng lai chỉ đạt 11,2 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm nay. Đây là mức thấp nhất kể từ quý II năm 2012, khi thặng dư cán cân vãng lai đạt 10,9 tỷ USD.Sự sụt giảm trên có nguyên nhân là do mức giảm đáng kể của thặng dư cán cân hàng hóa, vốn chỉ đạt 19,6 tỷ USD trong quý đầu năm nay, mức thấp nhất kể từ quý I năm 2014.Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 8,4% trong quý I vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 137,5 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên, xuất khẩu tính theo quý bị giảm sút, kể từ quý III năm 2016.Tháng 3 vừa qua, cán cân vãng lai đã đạt thặng dư trong vòng 83 tháng liên tiếp, ở mức 4,8 tỷ USD, co hẹp nhẹ so với 5,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức thặng dư trong tháng 3 đã tăng so với tháng 2, vốn chỉ đạt 3,6 tỷ USD.