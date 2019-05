Doanh nghiệp lớn tiếp tục tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu

Photo : KBS News

Theo số liệu công bố ngày 8/5 của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 602,4 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp lớn chiếm 403,8 tỷ USD, tức 67% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng so với tỷ trọng 66,4% một năm trước.Kim ngạch xuất khẩu của Top 10 doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2018 tăng tới 10,4% so với một năm trước, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của 99% doanh nghiệp còn lại, tức các doanh nghiệp tầm trung và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đạt lần lượt là 97 tỷ USD và 116 tỷ USD, chỉ chiếm 33% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tăng 0,2% so với một năm trước, tỷ trọng giảm từ 17,7% xuống còn 16,9%.Hiện tượng mất cân bằng xuất khẩu còn thể hiện giữa các ngành công nghiệp. Ngành chế tạo và khai thác khoáng sản chiếm 84,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, tập trung ở mặt hàng chíp bán dẫn và hóa dầu. Các ngành công nghiệp còn lại chỉ chiếm 15,9%.Theo khu vực, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt cao nhất, chiếm 27,6%, hai năm liên tiếp giữ vị trí số một. Thị trường Trung Quốc xếp thứ hai (26,8%), sau đó tới Mỹ (12%).