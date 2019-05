Khách quốc tế đến Hàn Quốc chủ yếu vì mục đích mua sắm, giải trí

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) hôm thứ Tư (8/5) công bố kết quả khảo sát tiến hành với 16.469 khách du lịch nước ngoài tới thăm Hàn Quốc trong năm ngoái, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn tại sân bay hoặc cảng khi nhập cảnh vào trong nước.Có 78,4% khách du lịch trả lời đến Hàn Quốc với mục đích giải trí, vui chơi, cá nhân. 79,9% là khách du lịch lẻ, chiếm áp đảo. Thời gian lưu lại bình quân là 7,2 ngày.Đặc biệt, lượng khách du lịch Trung Quốc trong năm ngoái đạt 15.350.000 người, tăng 15,1% so với năm 2017, thời điểm lượng khách Trung Quốc giảm mạnh do mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Khách du lịch quốc tế chủ yếu tới thủ đô Seoul chiếm 79,4%, sau đó tới các địa phương khác như tỉnh Gyeonggi, thành phố Busan, tỉnh Gangwon, đảo Jeju. Lượng khách thăm các địa phương đã tăng 0,3%, đạt 49,6%, được phân tích là nhờ sự gia tăng mạnh lượng khách tới tỉnh Gangwon, nơi đăng cai Olympic mùa đông PyeongChang 2018.Trong thời gian thăm Hàn Quốc, các hoạt động chủ yếu của khách du lịch là mua sắm, thăm quan khám phá ẩm thực. Có 92,5% người trả lời đã mua sắm, tăng mạnh so với tỷ lệ 72,5% năm 2017. 71,3% trả lời đã thăm quan, khám phá ẩm thực, tăng mạnh so với mức 58,2% năm 2017.Tuy nhiên, chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế tại Hàn Quốc là 1.342,4 USD, giảm tới 139,2% so với năm 2017. Có 57,8% số người được hỏi trả lời là đã thăm Hàn Quốc trên hai lần, tăng 4,5% so với kết quả khảo sát năm 2017.Cơ quan du lịch Hàn Quốc cho biết mức độ hài lòng của khách du lịch nước ngoài mặc dù vẫn ở mức cao (93,1%), nhưng thấp hơn so với năm ngoái. Đặc biệt, mức độ hài lòng về "giao tiếp ngôn ngữ" giảm từ 66,2% năm 2017, xuống còn 60,5% trong năm ngoái.Một quan chức Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phân tích kết quả khảo sát trên cho thấy khách quốc tế tới Hàn Quốc thường xuyên hơn, ở lại lâu hơn, và tăng thăm quan các địa phương ngoài thủ đô Seoul. Trong thời gian tới, Bộ sẽ nỗ lực để nâng cao mức độ hài lòng và chi tiêu của du khách.