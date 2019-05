Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo giảm 4,1%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (9/5) công bố báo cáo cho biết trong quý I, chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo đã giảm 4,1% so với một năm trước. Vào quý III năm ngoái, chỉ số này từng giảm kỷ lục 5,4%, sau đó đã tăng trở lại vào quý IV cùng năm, nhưng lại một lần nữa quay về xu hướng giảm vào đầu năm nay.Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo thể hiện xu hướng cung cấp trong nước của các mặt hàng chế tạo, bao gồm cả nguồn cung nội địa và nhập khẩu. Chỉ số này được vận dụng để nắm bắt xu hướng chung của thị trường tiêu thụ nội địa.Trong đó, nguồn cung nội địa giảm 3,9%, do máy móc kỹ thuật, bao gồm cả chíp bán dẫn và màn hình, giảm. Nguồn cung từ nhập khẩu giảm 4,3%, do máy móc thiết bị và xăng dầu giảm.Xét theo mặt hàng, nguồn cung thiết bị vận tải có mức giảm mạnh nhất là 43,5%, sau đó tới máy móc kỹ thuật giảm 20,2%, thiết bị điện tử là 6,7%. Ngược lại, nguồn cung về kim loại cơ bản tăng 1,9%.Cục thống kê quốc gia phân tích, xu hướng giảm chỉ số cung cấp nội địa có ảnh hưởng bởi hiệu ứng cơ sở, do trong quý I năm ngoái, đầu tư thiết bị chíp bán dẫn và màn hình tăng, trong khi đầu tư thiết bị quý I năm nay bị chững lại. Ngoài ra, xu hướng giảm còn do nguồn cung mặt hàng thiết bị vận tải giảm mạnh, như tàu thuyền.