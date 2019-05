Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in giảm mạnh sau một năm

Photo : KBS News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến nhân kỷ niệm hai năm cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in (10/5/2017).Kết quả là có 48,9% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, trong khi số ý kiến ngược lại là 46,5%. So với kết quả thăm dò một năm trước do KBS tiến hành, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống đã giảm gần 35%.Lĩnh vực mà cử tri đánh giá Tổng thống làm tốt nhất là quan hệ liên Triều và ngoại giao, chiếm 31,7%. Tuy nhiên, số người trả lời "không biết" lại cao thứ hai, chiếm 26%. 32,2% cử tri chọn lĩnh vực mà Tổng thống cần phải làm tốt hơn trong thời gian tới là việc làm, tăng 8% so với kết quả thăm dò một năm trước. Sau đó tới các lĩnh vực cải cách giới tài phiệt, loại bỏ gốc rễ tiêu cực, bất động sản và phúc lợi.KBS cũng đặt câu hỏi với các cử tri về mâu thuẫn trong chính giới liên quan tới việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội. Có 45,5% cử tri cho rằng đảng đối lập Hàn Quốc tự do phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay, trong khi 27,3% cử tri đổ lỗi cho đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. 52,8% cử tri yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do phải quay trở lại Quốc hội, trong khi chỉ có 10,2% cho rằng đảng này nên tiếp tục đấu tranh ngoài Quốc hội.13,8% ý kiến nhận định nền kinh tế sẽ tiến triển tích cực hơn, trong khi 52,3% dự báo bi quan rằng kinh tế sẽ tiếp tục xấu đi trong thời gian tới, chiếm tỷ lệ áp đảo. Phần lớn cử tri đánh giá quy mô gói ngân sách bổ sung 6.700 tỷ won (5,7 tỷ USD) là thích hợp. Đa số cử tri đề nghị Tổng thống tập trung vào chính sách "kinh tế công bằng" trong nửa nhiệm kỳ còn lại.Cuộc thăm dò được KBS ủy thác cho Công ty thăm dò ý kiến Korea Research thực hiện qua điện thoại với 1.000 nam nữ trên 19 tuổi trong hai ngày 7/5 và 8/5, với độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.