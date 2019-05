Tân Đại diện đảng cầm quyền gặp lãnh đạo phe đối lập

Photo : YONHAP News

Tân Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành Lee In-young ngày 9/5 đã lần đầu chủ trì Hội nghị điều phối chính sách của đảng cầm quyền, nhấn mạnh về một nền chính trị "lắng nghe".Ông Lee cho biết trong cuộc họp đầu tiên với Đại điện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội vào chiều cùng ngày, ông sẽ lắng nghe lập trường của đảng này, đối thoại một cách chân thành và thẳng thắn, nhằm bình thường hóa hoạt động Quốc hội.Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Cho Jeong-sik khẳng định việc thông qua sớm dự thảo ngân sách bổ sung là chìa khóa giải quyết các vấn đề dân sinh, đề nghị tân Đại diện Lee hối thúc đảng Hàn Quốc tự do tích cực phối hợp vô điều kiện để đưa Quốc hội hoạt động trở lại bình thường.Chiều cùng ngày, ông Lee đã có cuộc gặp với Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai đảng gặp mặt kể từ sau khi nổ ra mâu thuẫn về việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội.Tại cuộc gặp, ông Lee đã đề cập tới dự thảo ngân sách bổ sung đang bị bảo lưu tại Quốc hội, nhấn mạnh cần sớm đưa Quốc hội hoạt động bình thường trở lại.Về phần mình, bà Na Kyung-won đề nghị đảng cầm quyền coi phe đối lập như "đối tác" trong quá trình điều hành quốc gia, cần suy xét lại một cách nghiêm túc về mục đích của chế độ thông qua nhanh một dự luật tại Quốc hội.Ngoài đảng Hàn Quốc tự do, vào chiều cùng ngày, tân Đại diện đảng cầm quyền lần lượt có cuộc gặp với Đại diện tại Quốc hội của các đảng Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và Công lý.Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young nhấn mạnh chính giới cần phải tiến hành đàm phán về vấn đề sửa đổi Hiến pháp, nhằm kéo đảng Hàn Quốc tự do quay trở lại Quốc hội.Đại diện đảng Hòa bình dân chủ Jang Byung-hwan thì hối thúc đảng cầm quyền hoàn thành một cách có trách nhiệm dự thảo sửa đổi cơ chế bầu cử, trong khi Đại diện đảng Công lý Yun So-ha thì kêu gọi chính giới bắt tay vào thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung và các vấn đề dân sinh nổi cộm, cho dù không có đảng Hàn Quốc tự do.