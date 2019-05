Đối thoại an ninh Hàn-Mỹ-Nhật tại Seoul

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hôm thứ Năm (9/5) đã tổ chức Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật (DTT) lần thứ XI tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul, với sự tham gia của giới chức ngoại giao và an ninh ba nước.Phái đoàn Hàn Quốc do Trưởng phòng Chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Chung Suk-hwan làm trưởng đoàn, cùng các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, tham dự. Phía Mỹ cử Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Randall Schreiber làm trưởng đoàn, cùng Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề bán đảo Hàn Quốc thuộc Bộ Ngoại giao Marc Knapper tham dự. Phái đoàn Nhật Bản do Giám đốc Chính sách Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Takeshi Ishigawa làm trưởng đoàn.Dự kiến, cuộc họp tập trung thảo luận về phương án phối hợp vì phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, quan chức các nước sẽ chia sẻ thông tin về tình hình an ninh khu vực, bao gồm cả vụ thử vũ khí tầm ngắn của Bắc Triều Tiên ngày 4/5, tìm kiếm phương án đối phó chung.Đối thoại an ninh ba bên cùng ngày là cuộc họp chính thức đầu tiên giữa giới chức quân sự Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ sau khi nổ ra mâu thuẫn trên biển vào tháng 12 năm ngoái. Do đó, giới phân tích nhận định có khả năng hai nước sẽ thảo luận về phương án khôi phục hợp tác quốc phòng song phương.