Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 8/5 (giờ địa phương) về lập trường của Mỹ với việc Hàn Quốc viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên bất chấp động thái thử vũ khí gần đây của miền Bắc, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ Washington sẽ duy trì chiến lược gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng, đặt trọng tâm vào việc phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Mỹ không có ý định can thiệp nếu Chính phủ Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang trong chuyến thăm London (Anh) cũng một lần nữa khẳng định về đường lối gây sức ép với Bắc Triều Tiên.Căn cứ phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng, có thể thấy Mỹ nhấn mạnh rằng Hàn Quốc chủ đạo việc viện trợ cho miền Bắc chứ Washington không hẳn ủng hộ điều này, nhưng cũng không can thiệp.Theo giới phân tích, Mỹ nhận định việc viện trợ lương thực cho miền Bắc trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều vẫn đang bế tắc cũng không phải là điều tồi tệ, nếu "nước đi" này có thể mở ra cánh cửa đối thoại. Đối với một số ý kiến trong dư luận nước Mỹ phản đối việc viện trợ nhân đạo cho miền Bắc trong bối cảnh phi hạt nhân hóa vẫn chưa đạt được tiến triển, Washington nhấn mạnh việc viện trợ là do Seoul thực hiện, còn nước này vẫn giữ nguyên đường lối gây sức ép với Bình Nhưỡng.