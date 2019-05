Seoul xác nhận vũ khí Bình Nhưỡng vừa bắn thử là

Photo : YONHAP News

Trong buổi tọa đàm đặc biệt ngày 9/5 do Đài Truyền hình Hàn Quốc (KBS) thực hiện nhân kỷ niệm tròn hai năm thành lập Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in (10/5/2017-10/5/2019), Tổng thống Moon cho biết Hàn Quốc và Mỹ đều xác nhận loại vũ khí mà Bắc Triều Tiên vừa bắn thử cùng ngày là "tên lửa tầm ngắn".Theo Tổng thống Moon, khác với vũ khí mà miền Bắc phóng thử vào 5 ngày trước có độ cao và tầm bắn thấp hơn, loại vũ khí được phóng mới nhất có tầm bắn xa hơn, một căn cứ để Hàn Quốc phỏng đoán đây là tên lửa. Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ, dù là tên lửa tầm ngắn nhưng nếu đó là tên lửa đạn đạo thì đó rõ ràng là động thái vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đây là lần đầu tiên sau một năm 5 tháng, hai nước Hàn-Mỹ kết luận vũ khí mà Bắc Triều Tiên phóng là tên lửa, kể từ sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 vào ngày 29/11/2017.Năm 2009, Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 1874 với nội dung Bắc Triều Tiên ngừng mọi hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo. Do đó, nếu vũ khí mà miền Bắc bắn thử lần này được xác định là tên lửa đạn đạo thì Bình Nhưỡng không thể tránh khỏi chỉ trích vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết hai miền Nam-Bắc từng nhất trí chấm dứt sử dụng vũ lực với nhau và tiến hành các cuộc tập trận tại các khu vực ngoài một phạm vi thống nhất từ đường ranh giới liên Triều và Khu vực an ninh chung. Do Bắc Triều Tiên đã tiến hành cuộc phóng tên lửa ngoài phạm vi quy định, nên khó có thể nói nước này đã vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều ký kết vào tháng 9 năm ngoái. Mặc dù vậy, Tổng thống Moon vẫn cảnh cáo rằng nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành vi khiêu khích thì cục diện đối thoại và đàm phán có thể lâm vào bế tắc nghiêm trọng.Mặc dù nhà lãnh đạo Hàn Quốc chưa chắc chắn về ý đồ phía sau hành động của miền Bắc, nhưng dường như Bắc Triều Tiên đang hết sức bất mãn về việc không đạt được thỏa thuận trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua. Do đó, động thái gần đây của miền Bắc mang tính chất thị uy để chèo lái tình hình theo hướng có lợi cho mình.