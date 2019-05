Liên hợp quốc rà soát tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ngày 9/5 (giờ địa phương), Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR) đã mở hội nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) tại Geneva (Thụy Sĩ), khuyến nghị Bắc Triều Tiên phá bỏ các trại giam tù nhân chính trị, chấm dứt hành vi cưỡng ép lao động, giải quyết các vấn đề về tra tấn tù nhân, bạo hành phụ nữ.Liên hợp quốc tiến hành Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát với tất cả các quốc gia thành viên mỗi 5 năm một lần. Đây là lần thứ ba, Bắc Triều Tiên bị Liên hợp quốc rà soát theo cơ chế này, sau các lần vào 2009 và 2014.Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Geneva Han Tae-song lập luận rằng nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đang gây khó khăn cho đời sống người dân nước này. Bình Nhưỡng bác bỏ nghị quyết trừng phạt, do nghị quyết được thông qua với động cơ chính trị, không liên quan tới việc bảo hộ, nâng cao nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.Tại hội nghị, phái đoàn Hàn Quốc đã hối thúc Bắc Triều Tiên tham gia Công ước chống tra tấn và Công ước chống phân biệt chủng tộc, tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán liên Triều xét trên quan điểm nhân đạo.Trong khi đó, Mỹ chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc đang giam giữ từ 80.000 tới 120.000 tù nhân chính trị, yêu cầu nước này phá dỡ các trại giam, phóng thích tù nhân chính trị. Đồng thời, Washington kêu gọi Bình Nhưỡng bãi bỏ chế độ tử hình, cho phép báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc thăm miền Bắc, bảo đảm tự do tôn giáo.Về phần mình, Bắc Triều Tiên khẳng định tại nước này không hề tồn tại đối xử phân biệt theo giai cấp, xuất thân, cũng không cưỡng ép lao động. Ở miền Bắc còn không tồn tại khái niệm "trại giam tù nhân chính trị". Nước này khẳng định chỉ giam giữ riêng một số ít tội phạm phản quốc. Việc khoan dung với những tội phạm này có nghĩa là từ bỏ chủ nghĩa xã hội mà người dân miền Bắc đã lựa chọn.Dự thảo báo cáo rà soát định kỳ phổ quát với Bắc Triều Tiên sẽ được công bố vào đầu tuần tới, dự kiến được thông qua tại hội nghị của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 9.