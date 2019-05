Mỹ có thể đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 9/5 (giờ địa phương) dẫn một nguồn tin cho biết Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ loại Hàn Quốc khỏi danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái.Thông thường, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo về tỷ giá của các nước vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, nước này đã không đưa ra báo cáo. Bloomberg nhận định Washington sẽ công bố báo cáo trong tháng 5.Trong báo cáo tháng 10 năm ngoái, Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc cùng 5 nước khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức và Thụy Sĩ, vào danh sách các nước cần theo dõi, thấp hơn một mức so với danh sách đen "các nước thao túng tỷ giá hối đoái".Tuy nhiên, dự kiến trong báo cáo nửa đầu năm nay, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đưa Hàn Quốc và Ấn Độ ra khỏi danh sách các nước cần theo dõi. Washington cũng dự kiến mở rộng các nước điều tra về vấn đề thao túng tỷ giá hối đoái từ 12 nước như hiện nay lên 20 nước, có khả năng sẽ chỉ định Việt Nam là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Nội bộ nước Mỹ hiện đang thảo luận về vấn đề này. Được biết, Chính phủ Mỹ đang đề nghị Việt Nam công khai thêm các thông tin liên quan tới tỷ giá.Tiêu chuẩn để Mỹ xếp một nước vào danh sách đen thao túng tỷ giá là thặng dư thương mại với Mỹ trên 20 tỷ USD/năm, thặng dư cán cân vãng lai chiếm trên 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), can thiệp một cách đơn phương và liên tục vào thị trường ngoại hối, như mua ròng ngoại tệ vượt quá 2% GDP trong vòng 12 tháng. Có khả năng trong báo cáo sắp tới, Mỹ sẽ hạ tiêu chuẩn về thặng dư cán cân vãng lai, từ mức 3% GDP xuống 2%.Trong báo cáo trước, Mỹ cho biết thặng dư thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ trong vòng một năm, tính tới tháng 6 năm 2018, đạt 21 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai bằng 4,6% GDP, tức thỏa mãn hai trong số ba tiêu chuẩn. Tuy nhiên, quy mô can thiệp vào thị trường ngoại hối chỉ bằng 0,3% GDP.Sang năm nay, theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, thặng dư thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ năm 2018 đạt 17,9 tỷ USD, thấp hơn mức tiêu chuẩn là 20 tỷ USD. Trong tháng 3 vừa qua, cơ quan tài chính Hàn Quốc đã lần đầu công khai các nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối để chứng minh không can thiệp một cách đơn phương vào thị trường. Trong nửa cuối năm trước, Hàn Quốc mua ròng khoảng 190 triệu USD. Theo đó, Hàn Quốc chỉ còn thỏa mãn một tiêu chuẩn về thặng dư cán cân vãng lai, chiếm 4,7% GDP trong năm ngoái.